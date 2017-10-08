ما هي أبرز المواضيع التي ستناقش في استانا 7 ؟

سلط وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، الضوء على أبرز المواضيع المطروحة على أجندة الجولة السابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية.

وأعلن عبد الرحمنوف أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن “الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، تعتزم البحث، أثناء المفاوضات المقبلة، بالتفصيل، مدى فعالية عمل مناطق “تخفيف التوتر” الأربعة المقامة في سوريا”.

وذكر عبد الرحمنوف أن “ممثلي “المعارضة” السورية المسلحة أعاروا اهتماماً خاصاً لقضية الأسرى والرهائن”، مؤكداً أن “المعارضة أعربت عن أملها في إيجاد حل لهذه القضايا بفضل إسهام الدول الضامنة”.

وأضاف عبد الرحمنوف أن “القضية الأخرى ذات الاهتمام الدولي والتي سيجري النقاش بشأنها في أستانا هي إزالة الألغام”، موضحا “أكدت لنا المؤسسات الأممية المختصة، يجري العمل في التفاصيل بحثاً عن سبل لتمشيط المناطق التي توجد فيها المعالم الثقافية ذات الأهمية العالمية من الألغام”.

وأشار عبد الرحمنوف إلى أن “ممثلي “المعارضة” السورية المسلحة يرون في مفاوضات أستانا منصة تؤخذ فيها مصالحهم بالحسبان، ما يدفعهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الحكومة ووفود الدول الضامة والمراقبة”.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الكازاخستانية أستانا تستضيف مفاوضات بشأن الأزمة السورية منذ مطلع العام الجاري، وتوجت الجولة السادسة منها، منتصف أيلول المنصرم، بالتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء أربع مناطق لـ “خفض التصعيد”، في غوطة دمشق الشرقية، وفي محافظتي حمص وحماة، وجنوبي البلاد قرب الحدود مع الأردن، وفي محافظة إدلب.

ولم يحدد بعد موعد الجولة السابعة من المفاوضات، غير أن رئيس البعثة الروسية، ألكسندر لافرينتييف، أعلن أن من المقرر عقدها في أواخر تشرين الأول الجاري.

المصدر: تلفزيون الخبر