ما هو مستقبل السياحة بين سورية ولبنان !
ناقش وزير السياحة المهندس بشر يازجي أمس مع السفير اللبناني بدمشق سعد زخيا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها.
وأشار يازجي أن قطاع السياحة بدأ بمرحلة التعافي ومايدل على ذلك الإشغالات الكبيرة في الفنادق والمطاعم، مشيراً ” أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة بدءاً من المطار والمعابر الحدودية والحجز الإلكتروني والتنسيق مع الفنادق وتأمين وسائل النقل، إضافة لتقديم جميع التسهيلات للزوار والمغتربين”.
وأفاد يازجي بأن “تركيز الوزارة ينصب حالياً على المشاريع الاستثمارية والسياحة الدينية والداخلية وسياحة المغتربين” مشيراً “إلى ضرورة التعاون المشترك في المجال السياحي بين البلدين الشقيقين بما يحقق الفائدة للجانبين”.
من جانبه بين زخيا بأن اللبنانيين يرغبون بالسياحة والاستثمار في سورية، الأمر الذي يقتضي وضع برامج تنفيذية مشتركة وإطلاق ملتقيات لرجال الأعمال السوريين واللبنانيين خصوصاً “أن هناك العديد من الشركات اللبنانية ترغب بالاستثمار في سورية”.
نيفين عيسى - الثورة
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