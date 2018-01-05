ما هو مستقبل السياحة بين سورية ولبنان !

وأشار يازجي أن قطاع السياحة بدأ بمرحلة التعافي ومايدل على ذلك الإشغالات الكبيرة في الفنادق والمطاعم، مشيراً ” أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة بدءاً من المطار والمعابر الحدودية والحجز الإلكتروني والتنسيق مع الفنادق وتأمين وسائل النقل، إضافة لتقديم جميع التسهيلات للزوار والمغتربين”.‏