ما هو حجم احتياطي الذهب الذي تملكه سورية ؟

كشف مجلس الذهب العالمي أن احتياطي الذهب التي تمتلكه الدول العربية بلغ 1006 أطنان. وأظهرت الأرقام أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطي يقدر بـ 323 طنا، تليها الجزائر بـ 174 طنا.

وتأتي ليبيا في المرتبة الثالثة باحتياطي يقدر بـ 117 طنا. ويملك العراق حوالي 90 طنا من الذهب، والكويت 79 طنا، وتتبعها مصر باحتياطي يقدر بـ 77 طنا. ويقدر احتياطي الذهب في الأردن بـ 44 طنا، وقطر بـ 27 طنا، وسوريا بـ 26 طنا، فيما جاءت المغرب في المرتبة العاشرة عربيا باحتياطي ذهبي بلغ 22 طنا.

وبحسب البيانات فإن الإمارات العربية المتحدة تمتلك 8 أطنان من الذهب، فيما تتوزع 14 طنا من الذهب بين تونس والبحرين واليمن وعُمان.

هذا ولا تزال أمريكا تحتل المركز الأول على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ 8133 طنا، ويشير المجلس إلى ارتفاع إجمالي المعروض العالمي من الذهب بنسبة طفيفة ليصل إلى 1063.5 طنا خلال الربع الأول من العام 2018، فيما بلغ إنتاج المناجم 770 طنا، وتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس بنسبة 27% إلى نحو 287 طنا.



المصدر: وكالات



