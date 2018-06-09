ما هو العمر المثالي للزواج بين الرجل و المرأة ؟

يواجه الكثيرون مشكلة فارق العمر في علاقاتهم العاطفية، سواء كانت المرأة أكبر سنًّا من الرجل أو العكس.



لكن وفق دراسة حديثة أجراها أندرو فرانسيس وهيجو ميالون من جامعة Emory في أتلانتا الولايات المتّحدة، تبيّن أنّ هناك علاقة بين فارق العمر و”عمر” العلاقة. وكشفت دراسة أحوال 3 آلاف ثنائي متزوّج أنّه كلما ازداد فارق العمر بين الثنائي ارتفعت نسبة انتهاء العلاقة.



فإذا كان فارق العمر بين الزوجين 5 سنوات فهذا يعني أنهما معرضين للانفصال بنسبة 18% أكثر من الذين هم بالعمر عينه. وهذه النسبة ترتفع إلى 39% إذا كان فارق العمر بين الزوجين 10 سنوات، وإلى 95% إذا كان فارق العمر 20 سنة.



ووفق ما رأت الدراسة، “لا يجب أن يتخطى فارق العمر بين الزوجين أكثر من سنة واحدة فقط”، إذ في هذه الحالة تنخفض نسبة انفصالهما إلى 3% فقط.