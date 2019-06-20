ما هو الصاروخ الإيراني الذي أسقط طائرة التجسس الاميركية؟

اسقط الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم الخميس طائرة التجسس الاميركية المسيرة “غلوبال هاوك”.



وقد اسقط الحرس الثوري هذه الطائرة المسيرة بنيران المنظومة الصاروخية “3 خرداد” في منطقة قبالة جبل “مبارك” بمحافظة هرمزكان جنوب ايران اثر اختراقها الاجواء الايرانية.



وتعتبر منظومة الدفاع الجوي “3 خرداد” منظومة دفاع جوي صاروخية بقدرة تحرك عالية وكانت القوة الجوفضائية التابعة الحرس الثوري قد ازاحت الستار عنه عام 2014 .



هذه المنظومة الصاروخية متوسطة المدى تستخدم لتدمير انواع الاهداف الجوية في ارتفاعات متوسطة وتحظى بقابلية التصدي للاهداف حتى ارتفاع 27 كم.



منظومة الدفاع الجوي الصاروخية “3 خرداد” قدرة على تدمير الاهداف على بعد 75 كم ويمكنها التصدي لاربعة اهداف الوقت ذاته.



ومن مهمات هذه المنظومة التصدي للطائرات التكتيكية والاستراتيجية والمروحيات وصواريخ كروز والطائرات المسيرة وهي قادرة ايضا على اسثاط الاهداف جيدا في ظروف الحرب الالكترونية.



المصدر: وكالة أنباء فارس الإيرانية