ما مخاطر التمييز بين الأبناء ؟

التمييز بين الأبناء من الأفعال القاتلة التي يقع الأب أو الأم كليهما ، وله أبعاد خطيرة لها أن تدمر أسرة بإكمالها

كيف يحدث التمييز بين الأبناء ؟



التفرقة تعني عدم المساواة بين الأبناء جميعا والتفضيل بينهم بسبب الجنس أو ترتيب المولود أو السن أو غيرها نجد بعض الأسر تفضل الأبناء الذكور على الإناث أو تفضيل الأصغر على الأكبر أو تفضيل ابن من الأبناء بسبب إنه متفوق أو جميل أو ذكي وغيرها من أساليب خاطئة .



وهذا بلا شك يؤثر على نفسيات الأبناء الآخرين وعلى شخصياتهم فيشعرون الحقد والحسد تجاه هذا المفضل وينتج عنه شخصية أنانية يتعود الطفل أن يأخذ دون أن يعطي ويحب أن يستحوذ على كل شيء لنفسه حتى ولو على حساب الآخرين ويصبح لا يرى إلا ذاته فقط والآخرين لا يهمونه ينتج عنه شخصية تعرف ما لها ولا تعرف ما عليها تعرف حقوقها ولا تعرف واجباتها .

ماهي مخاطر التمييز بين الأبناء ؟



يؤدي التمييز بين الأبناء إلى التسبب في حدوث مشاكل كثيرة ، وسلبيات خطيرة ، حيث خلق مشاعر بغض و غيرة بين الإخوة ...وفي بعض الحالات عندما يزيد التمييز بين الأبناء، يحدث أن يصاب الذين الإبن المضطهد الذي يشعر بغيره من أخيه وأخته بأمراض نفسية ، كأن يصاب بعقدة نفسية من أبويه بسبب تفضليهما لأحد أخواته عليه ، وهو ما يحدث في بعض الحالات على مسرح الحياة.



وينتج عن التمييز بين الأبناء أيضا حدوث فجوة كبيرة بين الأبناء وتربص المتضرر بالطرف المدلل ، وقد يزداد الأمر سوء في الكبر ، حتى أن هناك حالات تدمي القلوب على مسرح الحياة ، انتهت بالقتل للأب أو الأم أو الإبن المفضل في مراحل متقدمة من الكبر وذلك بسبب إصابته بمرض نفسي شديد ينتج عن التفرقة بينه وبين أخواته، وبسبب حرمانه الشديد من حنان الوالدين واحتوائهم .



لذلك ولخطوره الأمر، وجب عدم التمييز بين الأبناء في المعاملة أو الحب أو اي أمر من الأمور الحياتية التي لها أهمية كبيرة في حياة الأبناء والتي ويظهر فيها التمييز قويا .