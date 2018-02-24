الجيش يرد على مواقع إطلاق القذائف الصاروخية في عمق الغوطة الشرقية
العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين
وحدات الجيش تحبط هجوماً لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث بالقنيطرة
محاولات غربية لنسف مسار «أستانا»: «تصفير» عدّاد الحرب في سوريا؟
احتدام الصراع بين المجموعات الجهادية والجميع ضد "النصرة"
“النصرة” تواصل انحسارها عن حلب وادلب لصالح ميليشيات تركيا
بولاديان: وفود أرمينية ستقصد سورية قريباً لبحث مجالات التعاون
مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بخصوص الغوطة الشرقية حتى مساء السبت
الدكتور بشار الجعفري مقرراً لـ” لجنة الـ 24 ” الأممية من جديد
لافروف يدعو للضغط على المجموعات الإرهابية بالغوطة لضمان سلامة المدنيين
تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية

ما لا تعرفه عن الذرة المعدلة وراثيا

 

أظهرت دراسة أجراها علماء إيطاليون خصائص جديدة للذرة المعدلة وراثيا وتأثيرها على صحة الإنسان.

واختار الباحثون 79 دراسة من قائمة التحليل التي شملت 6006 بحثا في هذا المجال، وقارنوا فيها كميات محصول الذرة ومعدل تحلل الكتلة الحيوية للذرة المعدلة وراثيا والذرة العادية.

وأثبت العلماء خلال هذه الدراسة التي امتدت 20 عاما (1996-2016)، أن الذرة المعدلة وراثيا تكون أكثر مقاومة للسموم الفطرية المختلفة بنسبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة العادية.

يذكر أن السموم الفطرية تشكل خطرا على الصحة بشكل عام وخاصة على وظائف الكلى، كما أنها تلعب دورا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

المصدر: رامبلر

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.