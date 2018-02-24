ما لا تعرفه عن الذرة المعدلة وراثيا

واختار الباحثون 79 دراسة من قائمة التحليل التي شملت 6006 بحثا في هذا المجال، وقارنوا فيها كميات محصول الذرة ومعدل تحلل الكتلة الحيوية للذرة المعدلة وراثيا والذرة العادية.

واختار الباحثون 79 دراسة من قائمة التحليل التي شملت 6006 بحثا في هذا المجال، وقارنوا فيها كميات محصول الذرة ومعدل تحلل الكتلة الحيوية للذرة المعدلة وراثيا والذرة العادية.

وأثبت العلماء خلال هذه الدراسة التي امتدت 20 عاما (1996-2016)، أن الذرة المعدلة وراثيا تكون أكثر مقاومة للسموم الفطرية المختلفة بنسبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة العادية.

وأثبت العلماء خلال هذه الدراسة التي امتدت 20 عاما (1996-2016)، أن الذرة المعدلة وراثيا تكون أكثر مقاومة للسموم الفطرية المختلفة بنسبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة العادية.