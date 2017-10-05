ما قصة عيدان الطعام التي يأكل بها الصينيون ؟

الأكل بالعصي الصينية المشهورة، هل هو مظهر من مظاهر التحضر والاتيكيت كما يظن البعض ويتباهى بمهاراته عند استخدامها؟ أم لها قصة تاريخية عريقة؟.

يستخدم نحو 1.5 مليار شخص حول العالم عيدان الطعام، أو ما يعرف بـ(chopsticks)، بينهم 80% يعيشون في الصين واليابان وكوريا وفيتنام يتناول بها الطعام التقليدي، وهي زوج من العيدان الرفيعة والطويلة متساوية الأطراف، تصنع من الخيزران، اللدائن، الخشب، العاج، والعظم، تصنع أحياناً من المعدن.