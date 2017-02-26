الجيش يتقدم في عمق «قابون» العاصمة.. ويقترب من «دير حافر» حلب
الإرهاب يزيد ساعات التقنين بعد استهداف معمل الغاز بحمص
نشاط ملحوظ للمروجين،وضبط 61 كيلو حشيش و50 ألف حبة كبتاغون
زاخاروفا تحذر من «دولة ثانية» في إدلب للإرهابيين في سورية!
انطلاق المرحلة الثانية من مشروع رحلة عودة الأهالي إلى الذيابية
وحدة إسرائيلية تجول داخل مناطق سيطرة الإرهابيين جنوباً
الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تعقد اجتماعها بدمشق
هل تعيد فرنسا النظر في سياستها تجاه دمشق
الجيش يبسط سيطرته على 15 قرية في الريف الشرقي لمدينة حلب
تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والعتاد الحربي في محيط دير الزور
تفاصيل الهجوم على فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحمص
الولايات المتحدة تتهم شركة و11 شخصا بانتهاك الحظر التجاري على سوريا
مقتل أخطر “عملاء التنسيق مع إسرائيل” لدى “النصرة” بنيران الجيش السوري
«داعش» يستهدف «درع الفرات» في ريف الباب: أكثر من 50 قتيلاً
«غزوة غنائم» لـ«داعش» في حوض اليرموك

ما علاقة التوتر بزيادة الوزن؟

أعلنت دراسة أجراها الباحثون في كلية لندن أن هناك علاقة مباشرة بين الشعور بالتوتر الدائم وزيادة الوزن.
وقام الخبراء بدراسة مستويات هورمون الكورتيزول في أجسام المشاركين في الدراسة على مدى 4 سنوات. وتبين أن الأشخاص الذين ازداد وزنهم تدريجياً كانت لديهم مستويات عالية من الكورتيزول في الدم.
وقال الأطباء إن السبب يعود للعادات غير الصحية التي يتبناها الأشخاص عند التعرض للضغوط النفسية بشكلٍ متواصل.
ومن بين هذه الأمور اللجوء إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والسعرات الحرارية لأنها تساهم في تحسين المزاج بالإضافة إلى عدم الحصول على ساعات نوم كافية ومنتظمة خلال ساعات الليل.
ومن الضروري التحكم بالنظام الغذائي وبالوزن خلال الفترات التي يطغى عليها التوتر لأن السمنة الزائدة تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل داء السكري وأمراض القلب والموت المبكر.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.