ما علاقة التوتر بزيادة الوزن؟

أعلنت دراسة أجراها الباحثون في كلية لندن أن هناك علاقة مباشرة بين الشعور بالتوتر الدائم وزيادة الوزن.

وقام الخبراء بدراسة مستويات هورمون الكورتيزول في أجسام المشاركين في الدراسة على مدى 4 سنوات. وتبين أن الأشخاص الذين ازداد وزنهم تدريجياً كانت لديهم مستويات عالية من الكورتيزول في الدم.

وقال الأطباء إن السبب يعود للعادات غير الصحية التي يتبناها الأشخاص عند التعرض للضغوط النفسية بشكلٍ متواصل.

ومن بين هذه الأمور اللجوء إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والسعرات الحرارية لأنها تساهم في تحسين المزاج بالإضافة إلى عدم الحصول على ساعات نوم كافية ومنتظمة خلال ساعات الليل.

ومن الضروري التحكم بالنظام الغذائي وبالوزن خلال الفترات التي يطغى عليها التوتر لأن السمنة الزائدة تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة مثل داء السكري وأمراض القلب والموت المبكر.

وكالات