ما سرّ تقديم اللوز في حفلات الزفاف؟.. في الشرق الأوسط السبب “غريب”!

هل تساءلت يومًا لماذا يقدم اللوز في حفلات الزفاف؟ إنه ليس من قبيل الصدفة أن يزين اللوز العديد من وجبات الإفطار في حفلات الزفاف، لكن هناك عدة أسباب تختلف من بلد لآخر، وهي:



الطعم



للوز مذاق حلو ومر ويفترض أن يمثل مرارة الحياة وحلاوة الحب، وتتم إضافة الطبقة الحلوة له على أمل أن تتمتع العروس والعريس الجديدان بحلاوة أكثر من اللحظات المرة في حياتهما معًا.



كما أنه يمثل تميمة “الحظ”، حيث يعتبر حفل زواج شخصين مناسبة حظ سعيد، وعندما تمنح العروس والعريس اللوز كمقبلات في الزفاف، فهذه طريقة لتقاسم حظ اتحادهما مع ضيوفهما.



وإليك أسبابًا أخرى بحسب عادات بعض الدول:



إيطاليا



في إيطاليا، يحصل ضيوف حفل الزفاف على 5 لوزات لكل منهم، والتي تمثل 5 أمنيات للعروس والعريس؛ وهي الصحة والثروة والسعادة والخصوبة وطول العمر.



اليونان



وفي حفلات الزفاف اليونانية، يوضع اللوز في أكياس صغيرة بأرقام فردية؛ لأن الأرقام الفردية غير قابلة للتجزئة؛ ما يعني أن الزوجين سيتشاركان في كل شيء، ولن يتم تفريقهما في أي مجال من مجالات حياتهما معًا.



ووفقًا لموقع “فيميل فيرست”، فإن الناس في اليونان يعتقدون أنه إذا وضعت امرأة لوزة واحدة تحت وسادتها، فستحلم بمن سيكون زوجها.



الشرق الأوسط



في حفلات الزفاف بالشرق الأوسط، يُعتقد أن اللوز المغطى بالسكر مثير للمشاعر، ويقدم بوفرة للعروس وللعريس بحيث يكون الزوجان الجديدان جاهزين لليلة زفافهما.