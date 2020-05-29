ما سبب الارتفاع الجنوني في أسعار الخضار والفواكه ؟

صرّح عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز، بأن ‌‏70% من إنتاج بعض أصناف الفواكه، يتم تصديره إلى الخارج حالياً، وهذا ما ‏سبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، بالإضافة لقلة عرض بعض الأصناف مع ‏بداية موسمها.‏



ونوّه بأن سعر كيلو الكرز بالجملة اليوم يتراوح بين ١١٠٠ و١٧٠٠ ليرة، حسب ‏نوعه، في حين أن سعر كيلو المشمش يتراوح بين ٦٠٠ و٨٠٠ ليرة، وهناك ‏مشمش أبيض يسمى بالذهبي، يباع الكيلو منه بسعر ١٥٠٠ ليرة.‏وبالنسبة للخضر، بيّن قزيز أن أسعارها انخفضت بشكل كبير اليوم، قياساً ‏لأسعارها قبل العيد، فعلى سبيل المثال كان كيلو البندورة نوع أول يباع بالجملة ‏بسعر ٦٠٠ ليرة قبل لعيد، أما اليوم، فيباع بسعر ٢٠٠ ليرة، أي انه انخفض بنحو ‌‏67%.‏



وأشار إلى أن الانخفاض في سعر البندورة سببه الإنتاج الكبير، وارتفاع درجات ‏الحرارة الذي أدى إلى زيادة معدلات قطافها، متوقعاً أن ينخفض سعر الكيلو في ‏الجملة أكثر، خلال الأسبوعين القادمين أكثر، ليصل إلى ١٥٠ ليرة.‏



وبيّن أن هناك عرض كبير للخضر في سوق الهال، وطلب كبير أيضاً على ‏شرائها، من قبل تجار المفرق، بعد انخفاض أسعارها اليوم، إذ إن كيلو الفاصولياء ‏نوع أول يباع بالجملة بسعر ٤٠٠ ليرة، والباذنجان نوع أول بسعر ٢٥٠ ليرة، ‏والفليفلة نوع أول بسعر ٢٥٠ ليرة، والكوسا نوع أول بسعر ٢٠٠ ليرة، والخيار ‏البلدي نوع أول بسعر ٣٠٠ لير. ‏



المصدر : الوطن