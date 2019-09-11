العراق يجدد دعوته لعودة سوريا للجامعة العربية
مرشحو الرئاسة التونسية تناولوا العلاقات مع سوريا وتجريم التطبيع
التجارة الداخلية: سنضرب بيد من حديد
مصادر حكومية تؤكد استمرار انخفاض الدولار
الذكاء الاصطناعي سيجعل حروبنا الأبدية تستمر إلى الأبد
قوات الاحتلال الأمريكية وميليشيا (قسد) تنفذان إنزالات جوية وعمليات خطف بريفي دير الزور والحسكة
السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار
طائرات إسرائيلية تعتدي على شرق سوريا
الحكومة تعد بإجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية
لافروف: موسكو وباريس اتفقتا على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا !
تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في منطقة الجزيرة السورية انتهاك سافر للقانون الدولي
المسلحون الفارون من ريف حماة يلتحقون بجبهات "الإمارة الصينية" شمال سوريا
هل فُتح طريقا حماة حلب واللاذقية حلب؟
«أدريان داريا 1» في ميناء طرطوس
بالإتفاق مع واشنطن أنقرة تعلن موعد بدء الدوريات المشتركة في "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا

ما حقيقة مديونية سوريا لروسيا بـ3 مليار دولار ؟

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن سوريا مدينة لروسيا بـ 3 مليار دولار غير صحيحة.


ونقلت وسائل إعلامية عن بوغدانوف ،قوله في تصريحات صحفية تعليقاً على تلك التقارير، أمس الاثنين أنه “كلام فارغ وهراء في هراء”.
وأوضح بوغدانوف أن” دمشق مدينة لموسكو” لكنه أشار إلى أن “المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي”.


وتأتي تصريحات بوغدانوف رداً على تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية مفاده أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطلب من نظيره السوري، بشار الأسد، دفع مبلغ قدره 3 مليار دولار لتسديد دين ما.


وتعتبر روسيا من الدول الحليفة والداعمة للدولة السورية لا سيما خلال سنوات الحرب على الإرهاب و الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة و دول غربية وفي المحافل الدولية.