ما حقيقة حصول "عاصفة" على سورية يوم الجمعة القادم؟

أكد المتنبئ الجوي حسان الجردي على تأثر سورية بمنخفض ‏السودان امتداد لمنخفض البحر الأحمر "منخفض حراري" اليوم الخميس ‏وتكون ذروته الجمعة بحرارة مقبولة وأمطار غزيرة.‏



وأضاف الجردي أن الرياح تكون في هباتها حتى 80 كم/سا ‏مستبعداً تسمية المنخفض بـ "إعصاري أو عاصفي"، لافتاً إلى غزارة الأمطار ‏المتوقعة خلال فترة قصيرة على أغلب المناطق.‏



وأشار الجردي إلى بدء تأثير المنخفض ظهر اليوم الخميس على المناطق الجنوبية ويمتد ‏ليشمل أغلب المناطق، منوهاً أن ذروته تكون يوم الجمعة بأمطار غزيرة حيث ‏يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات، ومن الأجواء السديمية في ‏المناطق الشرقية.‏



ولفت المتنبئ الجوي إلى استمرار تأثير المنخفض حتى نهار السبت القادم مع ‏احتمال هطول في المناطق الشرقية صباح الأحد.‏