ما حقيقة حصول "عاصفة" على سورية يوم الجمعة القادم؟
أكد المتنبئ الجوي حسان الجردي على تأثر سورية بمنخفض السودان امتداد لمنخفض البحر الأحمر "منخفض حراري" اليوم الخميس وتكون ذروته الجمعة بحرارة مقبولة وأمطار غزيرة.
وأضاف الجردي أن الرياح تكون في هباتها حتى 80 كم/سا مستبعداً تسمية المنخفض بـ "إعصاري أو عاصفي"، لافتاً إلى غزارة الأمطار المتوقعة خلال فترة قصيرة على أغلب المناطق.
وأشار الجردي إلى بدء تأثير المنخفض ظهر اليوم الخميس على المناطق الجنوبية ويمتد ليشمل أغلب المناطق، منوهاً أن ذروته تكون يوم الجمعة بأمطار غزيرة حيث يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات، ومن الأجواء السديمية في المناطق الشرقية.
ولفت المتنبئ الجوي إلى استمرار تأثير المنخفض حتى نهار السبت القادم مع احتمال هطول في المناطق الشرقية صباح الأحد.