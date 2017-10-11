ما حقيقة تقديم المنتخب السوري شكوى إلى الفيفا؟

انتشرت أخبار بعد انتهاء المبارة بين المنتخب السوري والأسترالي، حول أن "الفيفا" فتح تحقيق حول تبديل حكم المباراة رافشان ايرماتوف وخروجه في وقت صعب من مباراة مهمة كهذه.

كما طالب "الفيفا"، حسب هذه الأخبار، بفحص أرضية الملعب العشبية التي لم تكن ملائمة للمنتخب السوري، وشكوك تؤكد أن لاعبي أستراليا يرتدون أحذية تتشبث بالعشب الطويل، لهذا رأينا لاعبي منتخب سورية يقعون خلال المباراة، في حين لاعبي أستراليا كانوا يشعرون بحرية أكثر على العشب.