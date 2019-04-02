الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ما حقيقة الكهف المكتشف في ركن الدين بدمشق ؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لـ “كهف” اكتشف في منطقة ركن الدين من قبل الأهالي، عند موقف عرموش.

 وتحدثت بعض صفحات التواصل عن أن “الكهف تم ردمه من قبل مجلس محافظة دمشق دون فحصه أو توثيقه”.


وحول ذلك، شرح مصدر في مديرية الصرف الصحي أن “ما ظهر في المنطقة هو تكهّف وليس كهف كما قيل”.


وبيّن المصدر أن “التكهّف سببه أن المنطقة جبلية انهدامية، ويوجد فالق فيها، وظهرت الحفرة بسبب الأمطار الغزيرة”.


وأضاف: “التكهّف ظهر في الشارع، أي تحت “الزفت”، ولو أنه كان تحت بناء سكني لكان سبب خطورة كبيرة”.


وأوضح المصدر أن “عمق التكهّف تخطى الـ 10 أمتار، بطول مترين وعرض نصف المتر”.


وأكد المصدر على أن “مجلس محافظة دمشق قام بردم التكهف بعد تدعيمه بشكل كامل عبر “البيتون”، والوضع آمن، ولا يوجد أي أضرار في الصرف الصحي أيضاً”.


يذكر أن مدينة دمشق كانت شهدت سيولاً كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الشتاء، أدت إلى إغلاق وفيضان أنفاق وشوارع أساسية فيها، في حين كانت أشد السيول التي تتشكل هي بمنطقة ركن الدين المرتفعة في جبل قاسيون.

 


الخبر