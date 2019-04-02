ما حقيقة الكهف المكتشف في ركن الدين بدمشق ؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لـ “كهف” اكتشف في منطقة ركن الدين من قبل الأهالي، عند موقف عرموش.



وتحدثت بعض صفحات التواصل عن أن “الكهف تم ردمه من قبل مجلس محافظة دمشق دون فحصه أو توثيقه”.



وحول ذلك، شرح مصدر في مديرية الصرف الصحي أن “ما ظهر في المنطقة هو تكهّف وليس كهف كما قيل”.



وبيّن المصدر أن “التكهّف سببه أن المنطقة جبلية انهدامية، ويوجد فالق فيها، وظهرت الحفرة بسبب الأمطار الغزيرة”.



وأضاف: “التكهّف ظهر في الشارع، أي تحت “الزفت”، ولو أنه كان تحت بناء سكني لكان سبب خطورة كبيرة”.



وأوضح المصدر أن “عمق التكهّف تخطى الـ 10 أمتار، بطول مترين وعرض نصف المتر”.



وأكد المصدر على أن “مجلس محافظة دمشق قام بردم التكهف بعد تدعيمه بشكل كامل عبر “البيتون”، والوضع آمن، ولا يوجد أي أضرار في الصرف الصحي أيضاً”.



يذكر أن مدينة دمشق كانت شهدت سيولاً كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الشتاء، أدت إلى إغلاق وفيضان أنفاق وشوارع أساسية فيها، في حين كانت أشد السيول التي تتشكل هي بمنطقة ركن الدين المرتفعة في جبل قاسيون.



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