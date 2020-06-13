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ما حقيقة ارتفاع سعر طن الاسمنت ؟

نفى مدير المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء محمد جابر ونوس رفع سعر مادة الإسمنت، وأكد أن الطن لا يزال بـ44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة.

وأضاف ونوس أن الشركات الأربع التابعة للمؤسسة "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" تنتج نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، وتذهب الـ25% المتبقية للبيع المباشر من قبل الشركات”.

وكان مصدر وزارة الصناعة أشار إلى أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة والذي يقارب يومياً 1.5 ألف طن.

 


تلفزيون الخبر