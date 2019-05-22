ما حقيقة أسر العقيد حسان حبيب قائد كتيبة الدبابات T72 في معارك كفرنبودة؟

تداولت مواقع وصفحات معارضة أنباءاً عن أسر العقيد السوري حسان حبيب في الهجوم الفاشل الذي شنته على بلدة كفرنبودة في ريف حماه, ولم يمض وقت قصير على تداول هذا الخبر حتى ظهر العقيد حسان حبيب قائد كتيبة الدبابات T72 في معارك كفرنبودة لينفي خبر أسره مؤكداً على كذب الإرهابيين ونفاقهم.



هذا وكانت جبهة النصرة الإرهابية إضافة الى عدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى, قد شنت هجوماً هو الأعنف على بلدة كفرنبودة في ريف حماه وحول هذا الهجوم كتب مراسل الاخبارية السوريةربيع ديبة , في تمام الساعة 5.30 دقيقة من عصر يوم 21/5/2019 بدأت المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي بشن هجوم جديد ومن عدة محاور باتجاه محور كفرنبودة :



الهجوم بدأ بتمهيد صاروخي باتجاه نقاط الجيش وتزامن مع هجوم بري هو الأعنف منذ أيام حيث.استخدم الإرهابيون أكثر من خمس مدرعات ناقلة للجند تركية الصنع إضافة لعدد من عربات نقل الجند bmb .فيما رصدت وحدات الجيش عبر الاستطلاع الجوي تجمعات للإرهابيين على اكثر من محور .



مع ساعات المساء الأولى حاولت المجموعات الإرهابية العمل على فتح ثغرة من محور شمال شرق كفرنبودة عبر زج عربة bmb مفخخة خيث تمكن وحدات الجيش من رصدها تمكنت وحدات الجيش من رصدها والتعامل معها وتدميرها قبل وصولها الى نقاطها



بعد تدمير العربة المفخخة بنصف ساعة انطلقت مجموعات إرهابية من محور شمال شرق كفرنبودة وشمال غرب باتجاه الحميرات وباتجاه محور تل هواش مستخدمة عددا كبير الدراجات الجبلية المخصصة للمناطق الوعرة في عملية الاقتحام في تكتيك جديد منها علها تتمكن من تحقيق عامل السرعة والوصول إلى داخل كفرنبودة قبل ان يتم التعامل معها من وحدات الجيش وبالفعل تمكن الجيش من تدمير عدد من الدراجات النارية وقتل الإرهابيين عبر التعامل معها بالأسلحة المتوسطة والصواريخ الموجهة



ومن محور تل هواش حاولت المجموعات الإرهابية السعي لتطويق كفرنبودة عبر زج عربة نقل جند مصفحة bmb تزامنا مع اقتحام ثلاث مجموعات إرهابية وقد تم تدميرها من قبل وحدات الجيش قبل أن تصل إلى نقاطه فيما اندفع عشرات الإرهابيين في محاولة منهم للسيطرة على البلدة وقطع طريق الامداد وايضا تصدت وحدات الجيش من هذا المحور وكبدت الإرهابيين خسائر فادحة .



مع استيعاب الهجوم وامتصاصه وتدمير الجيش لمعظم الاليات الثقيلة والمدرعة للمهاجمين وتدمير مفخختين ووتدمير عربة مدرعة تركية الصنع كانت مخبأة ومموهة بين الاشجار في محور انسحاب الإرهابيين شمال كفرنبودة كما تم تدمير ثلاث اليات رباعية الدفع مزودة برشاشات شمال الحميرات اثناء انسحابها



سلاح الجو وخلال المعركة تمكن من ضرب خطوط الامداد والمؤازرة للإرهابيين خلال المعركة ودمر منصتين_ صاروخيتين و مربض هاون و اليتين على محور شمال كفرنبودة طريق كفر سجنة وقضى على عدد كبير من الإرهابيين أثناء انسحابهم



نتيجة التصدي البطولي لعناصر الجيش فشلت محاولات الهجوم الذي تم عبر موجتين ومن أكثر من محور فأعلنت المجموعات الإرهابية ماسمّته انحيازاً أي انسحاب .