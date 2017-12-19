ما جديد ملف الموظفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم؟

قالت مصادر خاصة إن تحرك مجلس الوزراء الأخير (الذي بات دورياً) باتجاه ملف العاملين في القطاع العام يقتصر فقط على المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية وغير المؤجلين أصولاً، وذلك في خطوة باتجاه معالجة أوضاع هؤلاء العاملين (دائمين ـ مؤقتين ـ متعاقدين أو بأي صفة كانت ممن هم ضمن سن التكليف ما بين 18 و42 سنة ) وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً، وهو خاص بالمتخلفين عن أداء الخدمة فقط.