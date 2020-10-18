الطريقة التي تنظرون بها إلى العالم تخبر الكثير عمّن تكونون. قد تكون نظرتكم إلى عمل فني ما أنه يوحي بالأمل والسعادة، بينما يراه شخص آخر يوحي بالإحباط والكآبة.



قد تلفت انتباهكم الزهور في عمل فني معين، ولكن شخص آخر لن يلاحظ في نفس العمل إلا غروب الشمس في خلفية اللوحة.



هذا هو أساس اختبار بقعة الحبر في علم النفس. غالباً ما يشاهد شخصان مختلفان شكلين مختلفين في نفس بقعة الحبر. ما ترونه يمكن أن يعطي لمحة عن شخصيتكم، عن قدراتكم ومعارككم في الحياة.



القوا نظرة على الصورة التالية. ما لاحظتموه أولاً سيعطيكم لمحة عن شخصيتكم !



ما ترونه أولاً في الصورة يكشف جانباً لا تعرفونه من شخصيتكم



إذا رأيتم أولاً :





الفتاة الصغيرة



الإبداع هو قوتك الأساسية، لكن لديك أيضاً علامة فريدة من نوعها تتعلق بسحرك. الناس يحبون السحر المنبعث منك وأنت تعرف هذا، لهذا أنت واثق من أنك ستلفت الانتباه. البعض يحسدونك بسبب شعبيتك. الحب هو لعبة بالنسبة لك، وعلى هذا النحو، يمكن أن تحصل على شعبية لاعب أو لاعبة. أنت نادراً ما تنفتح على شريكك رومانسياً، وتفضّل بالأحرى أن تتلهى بفكرك وبطرقك في الإغواء.



.2 الجمجمة



أنت لطيف ومتساهل في العديد من وجهات النظر. أنت تبرع في شرح آرائك وأفكارك ومناقشتها. تعرف كيف تلعب دور قاضٍ محايد، والآخرون يقصدونك غالباً من أجل نصائحك.





أنت تتعلم أيضاً بسرعة، وهذا ما يسمح لك بأن تتكيف بسرعة كبيرة مع مواقف جديدة. ذكاؤك وحياديتك وكرمك تتناسب جيداً مع مهاراتك الاجتماعية الكبيرة.





.3 الغابة في الخارج





أنت تعيش بعواطفك وبمتعة الحياة ! وبحس المرح…لهذا يريد الكثير من الناس أن يكونوا من حولك ! وجود الناس حولك يمكن أن يحسّن، بكل بساطة، مزاجهم.



عندما تخطر ببالك فكرة، تبذل كل جهودك كي تضعها قيد التنفيذ، ولديك الوسائل التي تجعل الآخرين يتبعونها. بالإضافة إلى هذا، أنت مسؤول وجدير بالثقة.



.4 الثلاثة في نفس الوقت



أنت بالفعل لؤلؤة نادرة. الناس يحاولون غالباً أن يفهموك، ولكنك لا تريد أن تكشف عن نفسك. حتى الأشخاص الأكثر دقة في الملاحظة لا يستطيعون أن يروا جوهرك الداخلي.



هذا الأمر، متطابقاً مع قدراتك المدهشة في الملاحظة، يمكن أن يصبح، في آن معاً، نعمة ونقمة. أنت ترى العالم مثلما هو على حقيقته، ولكن غالباً، لا يكون هذا ما يراه الآخرون. ومع أن هذا قد يحميك في الحب وفي الصداقة، فإنه قد يجعلك أحياناً وحيداً قليلاً.