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ما الذي يجعل البعض من ذوي النوم الثقيل؟

يطرحُ بعض الأشخاص سؤالاً: ما الذي يجعل البعض دون غيرهم من ذوي النوم الثقيل؟ وبحسب ما كشف بحث نُشِرَ في الجمعية العامة لعلم الأعصاب، فإن السبب العلمي يكمن في زيادة نشاط دماغ هؤلاء خلال النوم، ما يجعل عقولهم مركزة على نشاط مكثف، فيقل تأثرها بالعوامل الخارجية التي تؤثر عادة في نومنا وتدفعنا أحياناً إلى الاستيقاظ.
وهكذا يكون عقلهم نشطاً جداً خلال النوم ومشغولاً بفعل العديد من المهام. فيمنع هذا النشاط وصول الأصوات والأفعال التي توقظ أغلب الناس، ما يجعل نومهم ثقيلا جداً.
ولكن هذا السبب لا ينفي بالطبع فرضية أن النوم يمر بدورات متدرجة من العمق، بحيث يزيد تأثرنا بالعوامل الخارجية تبعاً لمرحلة النوم هذه.
وفي المقابل، هناك بعض العادات التي يمارسها الأشخاص قبل الذهاب إلى الفراش، قد تسبب اضطرابات في النوم، منها مثلاً النوم بعد العشاء مباشرة، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية على السرير، أو حتى تناول القهوة مباشرة قبل النوم.

وكالات

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