ما الذي حدث في البادية السورية خلال الـ/48/ ساعة الماضية ؟

شن إرهابيو داعش هجوماً مضاداً على قواتِ الجيش السوري في الباديةِ بهدف استعادة شيءٍ مما خسرهُ التنظيم بسبب تقدّم وحدات الجيشِ السوري خاصّةً بعد تمكنِ الجيش والقِوى الحليفة له من فتح اوتستراد ديرالزور- دمشق وفكه الحصار عن مدينةِ ديرِ الزور الذي استمر لثلاثِ سنواتٍ مُتتالية.

ولم يكتفِ الجيش السوري بعدها بفكِّ الحِصار؛ بل تجاوز ذلك إلى إطلاقِ عملياتٍ عسكرية وتأمينِ محيطِ المطارِ العسكري وعبرَ نهر الفرات وعليه كانت مُحاولاتُ داعش إحداثَ ثغراتٍ في عُمقِ مناطق الجيشِ السوري متوقعةً سيما وأن مسألةَ إنهاء وجودِ "داعش" في معاقِلِهِ الأخيرةِ في محافظةِ دير الزور باتت محسومةً.