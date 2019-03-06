ما الذي تدل عليه العلامات البيضاء التي في أظافرك؟

جميعنا لدينا علامات أو نقاط بيضاء فى أظافرنا، اطمئن لا تشغل بالك ببقع اللبن هذه؛ فهي شئ طبيعي جداً.



الشائع أنها تحدث نتيجة التعرض للصدمات، مثل غلق الباب على أصابعك، أو النقر عليها، أو عضها. فإنك مع مرور الوقت لن تتذكر سبب ظهورها إلا إذا كنت قد تعرضت لغلق الباب على إصبعك بالتأكيد لن تنساه!.



وهناك أسباب أخرى لظهور هذه العلامات فنقص الزنك قد يكون السبب، أو الملاريا، أو مرض الهودكن، أو مرض فقر الدم. ولكن هذه الأسباب نادرة جدا ًفمؤلفى كتاب متخصص جداً في هذا المجال يُدعى (The Nails in Disease) قالوا أنها في الغالب ليس لها أسباب حقيقية. أو بمعنى آخر ظهور البقع البيضاء لا يعني بالضرورة إصابتك بالأنيميا أو فقر الدم أو سوء التغذية فربما لا تعبر هذه البقع عن شيء من الأساس.



أنواع مختلفة من النقاط البيضاء



وهناك أنواع من تلك النقاط يجب أن تهتم بها مثل أن تكون تبيض شامل فى الظفر بأكمله وفى هذه الحالة عليك مراجعة الطبيب؛ لأنه يدل على مشكلة صحية يجب أن تهتم بها مثل الفشل الكلوي، أو أمراض القلب، أو السكري. وهناك شكل آخر لها وهي عبارة عن خطوط بيضاء متفرقة وتظهر إذا تعرضت للتسمم من مادة الزرنيخ، أو الثاليوم .المصدر: غريبه