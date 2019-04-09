ما أسباب ظهور دود البطن ؟

هل تعانون من مشكلة دود البطن؟ تتساءلون عن أسبابها وأعراضها؟ هل تبحثون عن الطرق المفيدة للتخلص من هذه المشكلة ومعالجتها؟



إليكم أبرز المعلومات التي تحتاجون اليها للتعرف على مزيد من التفاصيل حول دود البطن. دود البطن هي من المشاكل الصحية التي تظهر لدى الصغار والكبار على حد سواء، وغالباً ما تظهر هذه الديدان نتيجة عوامل خارجية أثرت في الجهاز الهضمي ليدكم.



وفي هذا الاطار، يمكن أن تشعروا بالآلام الحادة في البطن والتي تزول بسرعة أيضاً. فدود البطن هو مجموعة من الديدان الصغيرة التي تتواجد في الاساس في البطن والتي تزيد حالتها وتأثيرها بفعل عوامل مختلفة.



ما هي أسباب دود البطن؟



يعود السبب الأول الى الطعام الملوث الذي تتناولونه وتقدمونه لأولادكم، فهذا الطعام الذي لا يتم غسله بطريقة صحيحة وتعقيمه جيداً يمكن أن يؤدي إلى ظهور الدود في البطن.



أيضاً بعض أنواع البكتيريا المتواجدة في الأطعمة المعلبة يمكن أن تكون من الأسباب المؤدية إلى ظهور دود البطن، لذا لا بد من توخي الحذر في هذا الإطار وعدم اختيار الأطعمة المنتهية الصلاحية.



إضافة الى أن بعض الخلل في جهازكم الهضمي يمكن أن يؤدي الى بروز دود البطن، لذا احرصوا على الاهتمام بصحتكم الجسدية الداخلية.



ما هي أعراض دود البطن؟



من أبرز الأعراض التي يمكن ملاحظتها عند مواجهتكم لمشكلة دود البطن، هي الآلام الحادة التي تشعرون بها في البطن والمعدة، والتي تكون أشبه بوخزات قوية ومتتالية، ولكن سرعان ما تهدأ هذه الآلام.



أيضاً من بين الاعراض المرتبطة بمشكلة دود البطن، نلفت الى التقيؤ والإسهال الشديدين، وهما غالباً ما ينتجان عن تأثير الدود على وظيفة الجهاز الهضمي.



كما أن خسارة الوزن بطريقة سريعة وعدم اكتسابه على الرغم من تناول الكثير من الأطعمة، هو دليل على أنكم تعانون من مشكلة دود البطن.



ما هي طرق العلاج من دود البطن ؟

ي غالب الاحيان، يكمن العلاج في تناول الأدوية الكيميائية التي تساعد على القضاء على الدود في البطن، ولكن لا يجب تناول هذه الأدوية من دون استشارة الطبيب المختص، فهو المسؤول الوحيد عن وصف مثل هذه الادوية.



ولكن يمكنكم أيضاً أن تتبعوا بعض الطرق الوقائية لتفادي هذه المشكلة، على غرار غسل الخضار والفواكه بطريقة صحيحة، ويمكنكم اللجوء إلى تعقيمها. إضافة إلى اخذ الحيطة والحذر عند شراء المأكولات المعلبة أو المبردة أو المجمدة والتأكد من صلاحيتها وجودتها.



كما أنه يمكنكم الوقاية من دود البطن من خلال تفادي تناول الأطعمة من الأماكن الموبوءة، أو تناول الخضار والفواكه من الأشجار مباشرة، فهي تحوي الكثير من الجراثيم والبكتيريا.