مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن أكثر من 800 مسلح ينتمون إلى التشكيلات غير الشرعية أثناء انضمامهم إلى نظام وقف إطلاق النار انتقلوا إلى صفوف الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال المركز في بيان “بعد التوقيع على اللائحة قام أكثر من 800 شخص من الفصائل الناشطة شمال غرب إدلب، بالانتقال إلى صفوف القوات الحكومية السورية”.