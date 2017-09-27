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مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن أكثر من 800 مسلح ينتمون إلى التشكيلات غير الشرعية أثناء انضمامهم إلى نظام وقف إطلاق النار انتقلوا إلى صفوف الجيش السوري في محافظة إدلب.مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب

وقال المركز في بيان “بعد التوقيع على اللائحة قام أكثر من 800 شخص من الفصائل الناشطة شمال غرب إدلب، بالانتقال إلى صفوف القوات الحكومية السورية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عشرة قياديين من المجموعات المسلحة غير الشرعية وافقوا على الانحياز إلى جانب القوات الحكومية السورية.

المصدر: سبوتنيك

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