مؤشر "نيكي" ينخفض بنسبة 1.13%
تراجعت الأسهم اليابانية في تعاملات جلسة اليوم، مع انخفاض أسهم الشركات المصدرة في ظل قوة الين أمام الدولار.
وأغلق مؤشر "نيكي" منخفضًا 1.13% إلى 23669 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" 0.8% إلى 1884 نقطة.
وعن أداء العملة، انخفض الدولار 0.38% إلى 108.8 أمام الين الياباني، في الساعة 08:27 صباحًا بتوقيت بيروت.
هذا وتراجعت أغلب الأسواق الآسيوية اليوم بسبب ضعف الدولار الذي انخفض لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات بسبب تصريحات وزير الخزانة الأميركي الذي أوضح أن ضعف الدولار يعد جيدًا لاقتصاد بلاده
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