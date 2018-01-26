مؤشر "نيكي" ينخفض بنسبة 1.13%

تراجعت ​الأسهم اليابانية​ في تعاملات جلسة اليوم، مع انخفاض أسهم الشركات المصدرة في ظل قوة ​الين​ أمام ​الدولار​.





وأغلق مؤشر "نيكي" منخفضًا 1.13% إلى 23669 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" 0.8% إلى 1884 نقطة.





وعن أداء العملة، انخفض الدولار 0.38% إلى 108.8 أمام الين الياباني، في الساعة 08:27 صباحًا بتوقيت بيروت.



