مؤشر "نيكي" يستقر عند 23629 نقطة

أنهت الأسهم ​اليابان​ية تعاملات أمس مستقرة، بعدما ارتفعت في بداية التداولات بدعم من الارتفاع القياسي في "وول ستريت" الجمعة الماضية، مع توجه الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات في اليابان.





وعند الإغلاق، استقر مؤشر "نيكي" عند 23629 نقطة، كما استقر المؤشر الأوسع نطاقًا "​توبكس​" عند 1880 نقطة.





وارتفع ​الدولار​ 0.22% إلى 108.82 مقابل العملة اليابانية، في تمام الساعة 08:31 صباحًا بتوقيت بيروت.



