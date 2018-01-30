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مؤشر "نيكي" يستقر عند 23629 نقطة

 

أنهت الأسهم ​اليابان​ية تعاملات أمس مستقرة، بعدما ارتفعت في بداية التداولات بدعم من الارتفاع القياسي في "وول ستريت" الجمعة الماضية، مع توجه الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات في اليابان.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر "نيكي" عند 23629 نقطة، كما استقر المؤشر الأوسع نطاقًا "​توبكس​" عند 1880 نقطة.

وارتفع ​الدولار​ 0.22% إلى 108.82 مقابل العملة اليابانية، في تمام الساعة 08:31 صباحًا بتوقيت بيروت.

وقد تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال الأسبوع الماضي، عقب تصريحات لوزير ​الخزانة الأميركي​ رحبت بضعف الدولار على المدى القصير.

 

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