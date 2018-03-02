مؤشر بورصة دمشق ينخفض.. و40 مليون ليرة قيمة التداولات

انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة تداول يوم أمس حوالي 7 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6221 نقطة، وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.11%، في حين وصلت قيمة التداول إلى 40 مليون ليرة بحجم تداول قدره 45 ألف سهم موزعة على 73 صفقة.‏

وكان لسهم بنك الشام المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 19 ألف سهم بقيمة تداول 13 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 704 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.39%، ومن ثم جاء سهم بنك البركة – سورية حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 12 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1454ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.27%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 11 مليون ليرة من خلال 24 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1277 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.29%.‏