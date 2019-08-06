مؤسسة حكومية مستعدة لذبح الأضاحي وتقطيعها حسب الرغبة وبسعر التكلفة

بيَّنَ مدير فرع السورية للتجارة في حماة بسام سلامي أنه تم طرح تشكيلة سلعية متنوعة من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مؤكداً توفير كل ما تحتاج إليه الأسرة بهذه المناسبة، وبأسعار تقل عن مثيلها في الأسواق بنسبة 10 بالمئة.وأوضح سلامي أنه تم تزويد مجمعات الاستهلاكية وصالاتها في حماة والمناطق، بالزيوت والسمون والبقوليات والسكر والشاي والرز ورب البندورة والمعكرونة والشعيرية وبالاحتياجات المطبخية والأدوات الكهربائية الناعمة، مشيراً إلى إمكانية شراء العاملين في الدولة لهذه المواد بالتقسيط بمبلغ 50 ألف ليرة لمدة 10 أشهر، ولغير العاملين في الدولة بضمانة كفيلين من العاملين في الدولة.



ولفت سلامي إلى مبادرة جديدة للفرع هذا العام، وهي ذبح الأضاحي لمن يرغب من المواطنين وتقديم لحومها لهم مغلفة، وذلك تحت إشراف طبي بيطري، للحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع وأمام المنازل التي يقدم عليها الكثير من مواطني حماة وقال: في سياق التدخل الإيجابي ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك نطرح لحوم الخروف والعجل خلال فترة العيد وبسعر الجملة وبإشراف صحي وبيطري في صالة اللحوم الرئيسية في شارع 8 آذار في حماة.وتابع: كما أننا مستعدون للقيام بعمليات ذبح الأضاحي للغير وتنظيفها وتقطيعها حسب رغبة صاحب الأضحية وبسعر التكلفة وذلك في مسلخ منشأة اللحوم في المزارب سعياً للحفاظ على نظافة المدينة وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي في الأحياء والشوارع العامة كما هي العادة.وعن مبيعات الفرع منذ بداية العام حتى تاريخه قال: بلغت مبيعاتها حتى نهاية الشهر الماضي ومن بداية العام الجاري 2.1 مليار ليرة.



وبيَّنَ عدد من المواطنين في مجمع أبي الفداء الاستهلاكي في حماة، أنهم وجدوا في أقسامه العديدة كل مستلزمات العيد الضرورية، وهي ذات مواصفات جيدة وأسعار مقبولة.



الوطن