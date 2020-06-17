مؤسسة تاريخ دمشق توقع اتفاقاً مع ويكيبيديا

وقعت مؤسسة تاريخ دمشق اتفاقاً مع (ويكيبيديا بلاد الشام) بهدف تحسين المحتوى الرقمي المتعلق بتاريخ مدينة دمشق على موسوعة ويكيبيديا عربي العالمية.



ووفق بيان نشرته مؤسسة تاريخ دمشق على موقعها الإلكتروني فإنها ستقوم بالمراجعة التاريخية لأي محتوى عن المدينة على موقع ويكيبيديا وتصحح كل خطأ وارد فيه وتزود القائمين على الموقع بمعلومات تاريخية عن أحداث وشخصيات دمشقية وستمهر كل مادة تقدم أو تراجع من قبل المؤسسة بشعارها المعروف وعبارة (وثق هذا النص من قبل مؤسسة تاريخ دمشق).



وتم التعاون على أكثر من مئة بحث ستنشر تباعاً على صفحة مؤسسة تاريخ دمشق حيث يندرج هذا المشروع تحت فئة البرامج التوثيقية التي تقدمها المؤسسة بهدف إثراء محتوى موسوعة ويكيبيديا بمواد أصلية تتناول مواضيع مختلفة من تاريخ الفيحاء إضافة إلى تصويب وضبط المحتوى المتعلق بتاريخ المدينة المنشور في موقع الموسوعة الإلكترونية الشهيرة.



وستقوم المؤسسة لاحقاً بعرض صفحة خاصة بالمشروع على موقعها الإلكتروني تضم فهرساً بكامل المقالات والأبحاث التي تم نشرها أو مراجعتها من قبل مؤسسة تاريخ دمشق على ويكيبيديا.



ومؤسسة تاريخ دمشق تأسست سنة 2016 وتهدف إلى الحفاظ على ذاكرة دمشق عبر البحث عن الصور القديمة والأفلام والصوتيات والمطبوعات والأوراق الشخصية والمذكرات غير المنشورة والكتب القديمة والمخطوطات والمراسلات الخاصة والرسمية المتعلقة بهذه المدينة وجمعها لاحقاً ضمن متحف إلكتروني يكون تحت تصرف المهتمين والباحثين في التاريخ الدمشقي المعاصر.