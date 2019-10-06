مؤسسة المناطق الحرة: نتوقع زيادة في الصادرات بعد افتتاح معبر القائم

أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة تقريراً عن عملها حتى نهاية الشهر الثامن لعام 2019.



ووفق التقرير بلغت إيرادات المناطق الحرة 3.025 مليار ليرة سورية، بينما بلغت حركة البضائع الداخلة أي المستوردات 33 مليار ليرة بفارق مليار واحد عن البضائع الخارجة أو الصادرات و التي بلغت قيمتها 32 مليار ليرة .



و بين التقرير أن حجم رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي بلغ 751 مليون دولار بعدد مستثمرين بلغ 967 مستثمر، في حين بلغ عدد العاملين لدى المستثمرين 6498 عاملاً، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة لقاء دخول البضائع من المناطق الحرة إلى السوق المحلية 5.056 مليار ليرة سورية .



وفي تصريح خاص لمدير عام المناطق الحرة د. إياد كوسا بين أن أرقام المستوردات تمثل أرقام بضاعة داخلة إلى البلد ومن الممكن أن تكون لم تخرج بعد من المستودعات، فمن الممكن أن يخرج شيء ممها كان قد دخل منذ عدة أشهر .



وأوضح كوسا أن السبب في زيادة أرقام الصادرات و تحسنها عن السابق، هو حجم البضائع و التي تصدر و تخرج من المنطقة الحرة.و توقع كوسا أن ترتفع أرقام الصادرات وبشكل خاص بعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق .



سينسيريا