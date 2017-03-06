مؤسسة الطيران العربية السورية تخصص حجوزات للطلاب الجامعيين والمرضى في الحسكة

خصص مكتب مؤسسة الطيران العربية السورية في الحسكة اليوم عددا من حجوزات النقل على متن الرحلات الجوية إلى مدينتي دمشق واللاذقية للطلاب الجامعيين والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة ويحتاجون للمعالجة خارج المحافظة.



وقالت مديرة مكتب مبيعات الحسكة في المؤسسة نوال الحسين في تصريح لمراسل سانا.. إنه يتم اعتباراً من اليوم تخصيص حجوزات للطلاب والمرضى من وإلى مطار مدينة القامشلي ذهابا وإيابا خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات مشيرة إلى أنه يتم تسيير رحلة واحدة يوميا من وإلى مدينتي دمشق واللاذقية من مطار مدينة القامشلي.



وأضافت.. إنه يتم توفير حجوزات السفر جوا بخصم 25 بالمئة للطلاب والجامعيين و60 بالمئة للعسكريين و50 بالمئة لذوي الإعاقة وذوي الشهداء.



يذكر أن مجموع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية القادمة والمغادرة من مطار مدينة القامشلي في العام الماضي بلغ 2517 رحلة.

وكالات