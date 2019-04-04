مؤسسة الدواجن: مؤشرات لانخفاض أسعار الفروج قريباً

بدأت أسعار الفروج بالاستقرار في الأسواق المحلية مع مؤشرات إلى إمكانية انخفاضها في الفترة القادمة نتيجة تعافي قطاع الدواجن مع عودة عدد كبير من المربين للعمل وانخفاض تكاليف الإنتاج وتاليا زيادة المعروض بعدما شهدت الأسواق تراجعا في الإنتاج وزيادة في الأسعار تزامنا مع حملات مكافحة الفروج المجمد المهرب.



وأشار المهندس سراج خضر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن إلى وجود مؤشرات انتعاش قطاع تربية الدواجن في الفترة المقبلة وذلك بعد سلسلة خسائر أرهقت القطاع وأخرجت صغار المربين من العملية الإنتاجية وحاليا تشهد مناطق كثيرة عودة العمل في القطاع خاصة في المناطق التي عاد اليها الأمن والأمان إضافة لخفض تكاليف الإنتاج وتحديدا التدفئة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وبناء عليه يستطيع هذا القطاع تأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج وبأسعار مقبولة دون التأثر بعملية مكافحة الفروج المجمد الذي يدخل تهريبا لأسواقنا حيث كان إنتاجنا قبل الأزمة يتراوح بين 250 ألف طن و 300 ألف طن من الفروج يحقق اكتفاء ذاتيا ويزيد أحيانا ويتوقع أن يعود الإنتاج إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.





وقال خضر: تعمل الجهات الحكومية على دعم هذا القطاع من خلال دعم مستلزمات الإنتاج كالأعلاف والصوص والعملية الإنتاجية في منشآت الدواجن بالقنيطرة والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وريف دمشق تسير بشكل جيد وفق الخطة الهادفة لتأمين مادة البيض وصوص التربية والفروج للسوق المحلية ولاحقا العودة للتصدير للأسواق الخارجية وهناك توجه نحو إعادة تأهيل المسالخ والمذابح وإنشاء غرف تبريد وتخزين وصعق وبالتعاون مع وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد لضبط المادة والحفاظ على التوازن السعري.





الاقتصاد اليوم