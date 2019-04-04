الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مؤسسة الدواجن: مؤشرات لانخفاض أسعار الفروج قريباً

بدأت أسعار الفروج بالاستقرار في الأسواق المحلية مع مؤشرات إلى إمكانية انخفاضها في الفترة القادمة نتيجة تعافي قطاع الدواجن مع عودة عدد كبير من المربين للعمل وانخفاض تكاليف الإنتاج وتاليا زيادة المعروض بعدما شهدت الأسواق تراجعا في الإنتاج وزيادة في الأسعار تزامنا مع حملات مكافحة الفروج المجمد المهرب.

وأشار المهندس سراج خضر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن إلى وجود مؤشرات انتعاش قطاع تربية الدواجن في الفترة المقبلة وذلك بعد سلسلة خسائر أرهقت القطاع وأخرجت صغار المربين من العملية الإنتاجية وحاليا تشهد مناطق كثيرة عودة العمل في القطاع خاصة في المناطق التي عاد اليها الأمن والأمان إضافة لخفض تكاليف الإنتاج وتحديدا التدفئة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وبناء عليه يستطيع هذا القطاع تأمين حاجة السوق المحلية من مادتي البيض والفروج وبأسعار مقبولة دون التأثر بعملية مكافحة الفروج المجمد الذي يدخل تهريبا لأسواقنا حيث كان إنتاجنا قبل الأزمة يتراوح بين 250 ألف طن و 300 ألف طن من الفروج يحقق اكتفاء ذاتيا ويزيد أحيانا ويتوقع أن يعود الإنتاج إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.


وقال خضر: تعمل الجهات الحكومية على دعم هذا القطاع من خلال دعم مستلزمات الإنتاج كالأعلاف والصوص والعملية الإنتاجية في منشآت الدواجن بالقنيطرة والسويداء وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وريف دمشق تسير بشكل جيد وفق الخطة الهادفة لتأمين مادة البيض وصوص التربية والفروج للسوق المحلية ولاحقا العودة للتصدير للأسواق الخارجية وهناك توجه نحو إعادة تأهيل المسالخ والمذابح وإنشاء غرف تبريد وتخزين وصعق وبالتعاون مع وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد لضبط المادة والحفاظ على التوازن السعري.

 



الاقتصاد اليوم