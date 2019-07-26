مؤسسة الدواجن: إنتاج 100 مليون بيضة و300 طن فروج خلال 6 أشهر

أكد مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس سراج خضر أن إنتاج المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 100 مليون بيضة مائدة و300 طن فروج و5ر1 مليون صوص تربية و5 ملايين بيضة تفريخ.



وأوضح خضر أن أسعار بيض المائدة في هذه الفترة مقبولة بالنسبة للمربين والمستهلك حيث سجل سعر الصحن 1100 ليرة بينما أسعار الفروج لا تتناسب مع التكلفة حيث سجل سعر الكيلو غرام من أرض المدجنة 550 ليرة في حين تصل تكلفته الى 625 ليرة ويباع كيلو الفروج المذبوح والمنظف بـ 900 ليرة بالأسواق.



وأشار خضر إلى أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في سورية هو بسبب ارتفاع أسعارها عالميا مشيرا إلى ارتفاع طن كسبة فول الصويا إلى 255 ألف ليرة بزيادة قدرها 20 ألف ليرة للطن في حين وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 130 ألف ليرة بزياد قدرها عشرة آلاف ليرة.



ولفت خضر إلى أن هذا الارتفاع انعكس على السعر المحلي وهذا سيؤثر حتماً سلباً على المربين والمنتجين في القطاعين العام والخاص وخاصة أن الأعلاف تدخل بنسبة أكثر من 70 بالمئة من تكاليف العملية الإنتاجية بالإضافة إلى أن أسعار منتجات الدواجن تعتمد العرض والطلب وفي حال خروج مربين من العملية الإنتاجية في المرحلة القادمة سيؤدي ذلك إلى تراجع العرض وبالتالي ارتفاع أسعار الدجاج والبيض مجددا.



سانا