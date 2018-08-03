مؤسسة التجارة الخارجية تطلب توريد آليات للجهات العامة

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اليوم رغبتها بتوريد مجموعة من الآليات لصالح عدد من الجهات العامة في الدولة على أن يكون مصدرها مصانع تجميع الآليات المحلية والمناطق الحرة السورية.

وحسب المؤسسة فإن توريد الآليات سيكون حسب دفتر الشروط الخاصة الحقوقي المالي الفني المعد لهذه الغاية لتوريد آليات مختلفة تشمل رافعة سطحة متوسطة حمولة 5 أطنان وسيارة شاحنة متوسطة الحمولة لا تقل عن 5 أطنان و10 رافعات شوكية حمولة 5 اطنان و6 شاحنات متوسطة الحمولة لا تقل عن 7 أطنان و3 رافعات سطحة متوسطة حمولة 3 أطنان و3 جرارات زراعية 60-70 حصان دفع ثنائي و2 سيارة شاحنة حمولة 20-25طنا.

وكانت المؤسسة أعلنت أمس رغبتها بتوريد 30 سيارة إسعاف من مصانع تجميع الآليات المحلية والمناطق الحرة لصالح مشافي وزارة الصحة حسب دفتر الشروط الخاصة المعد لهذه الغاية.