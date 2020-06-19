مؤسسة التبغ تتحدث عن ارتفاع أسعار الدخان .. وتتوقع انخفاضها

توقع المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو أن يعود الاستقرار إلى أسعار الدخان الوطني بداية الشهر القادم.



وبين أن سبب الارتفاع الكبير في السعر يعود إلى الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل عام وزيادة الاستهلاك الكبيرة وغير المتوقعة للدخان الوطني و خاصة بعد ارتفاع أسعار الدخان الأجنبي، ما أدى إلى تحول غالبية المدخنين إلى الدخان الوطني، علماً أن إنتاج المؤسسة الشهري هو ٥٠٠ طن من مختلف الأصناف .



وقال : إن المؤسسة ومن خلال مديرية المكافحة في المؤسسة ومديريات حماية المستهلك في المحافظات قامت بضبط الكثير من عمليات التلاعب بالأسعار لبعض رؤساء الباعة ونصف الجملة وحتى البقاليات . وقد تراوحت العقوبات بغرامات من 150 – 200 ألف ليرة، إضافة إلى أنه تمت مصادرة 1000 كرتونة دخان، تم سحب 100 رخصة بيع من رؤساء باعة فقط وذلك لتلاعبهم بالأسعار .



يشار إلى أن كميات الإنتاج المقدرة من التبغ لهذا الموسم تقدر بـ 13 مليوناً و 500 ألف كيلو غرام .



تشرين