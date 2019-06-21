مؤسسة البريد تبدأ بتطبيق وثيقة خلاصة السجل العدلي ( غير محكوم )وتطلق موقعها الإلكتروني الجديد

اعلنت المؤسسة العامة للبريد اليوم عن بدء تطبيق خدمة وثيقة خلاصة السجل العدلي ( غير محكوم )في مراكز مديريات البريد في محافظة دمشق وفي المحافظات في فروع المكاتب البريدية التابعة للمؤسسة



كما تم ايضا اطلاق الموقع الالكتروني الجديد للمؤسسة ليكون نافذة تسويقية للمؤسسة وصلة وصل مع المواطنين وكافة زبائنها من شركات وجهات عامة وخاصة للإطلاع على كافة خدماتها البريدية



وأكد الدكتور بدر احمد مدير عام المؤسسة ان المؤسسة تعمل على تحديث وتطوير خدماتها بما يلبي متطلبات زبائنها ويوفر الوقت والجهد والمال موضحا ان الموقع بتصميمه هو نتاج عمل جماعي وتضافر لكل الجهود المبذولة في المؤسسة وانه خطوتنا الاولى في ابراز الهوية البصرية والتسويقية لكل المهتمين في قطاع البريد وبهدف بلوغ رؤية المؤسسة واستراتيجياتها في تعزيز العلاقات مع جميع فئات المجتمع



وبين بدر ان الموقع هو بوابة للخدمات الالكترونية التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع الاتمتة الذي تم الاعلان عنه مؤخرا مبينا انه سيكون بإمكان زبائن البريد الحصول على خدماتهم عن بعد وبالجودة المنشودة ويمكنهم التفاعل مع ما ينشره من معلومات وخدمات ونشاطات ويعطي الفرصة للتعريف بخدمات البريد والإطلاع على اخر المستجدات في المؤسسة .



وأوضح بدران البدء بتطبيق خدمة وثيقة خلاصة السجل العدلي غير محكوم تأتي في اطار تسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمات والتخفيف من الاعباء عنهم مشيرا الى انه يتم بالتوازي التنسيق حاليا مع وزارة الادارة المحلية ومديرية المصالح العقارية لتقديم خدمة القيد العقاري عبر مراكز البريد معلنا عن حصول المؤسسة على الموافقة الاولية لذلك اضافة الى التنسيق مع مصرف سورية المركزي للحصول على موافقة لتقديم خدمة الحوالات الخارجية



وأكد بد على استمرار المؤسسة في تطوير خدماتها ومعالجة نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة ورسم خطط مستقبلية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى لتكون المؤسسة فاعلة في تنمية الاعمال وتحقيق المنفعة من الموارد المتاحة وتوظيفها في مسار صاعد لبلوغ الغاية المنشودة وتعظيم مكانة البريد السوري



وقدم مدير المعلوماتي في المؤسسة عمار شحادة لمحة عن موقع المؤسسة وما تضمنه من خدمات تقدمها المؤسسة اضافة الى شرح عن الية تقديم المؤسسة لخدماتها عبر هذا الموقع الذي سيكون البوابة التسويقية لخدمات البريد وبما يحقق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية في الترويج وتحقيق الاهداف المنشودة من عمل المؤسسة



يذكر ان المؤسسة وبعد الخسارات المتتالية لأعوام تنتقل الى مؤسسة رابحة وتحقق ربح نتجاوز 280 مليون ليرة





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