مؤسسة الاسكان تتوعد المتأخرين عن الأقساط بسحب مساكنهم

طلب مدير المؤسسة العامة للإسكان معلا الخضر من مدراء فروع المؤسسة تنظيم بيانات دقيقة ومتكاملة حول المواطنين المخصصين ممن لم يبرموا عقود مساكنهم و تحديد المكتتبين المتأخرين عن تسديد أقساطهم الشهرية و التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة ممن تم منحهم مهلة لتسديد التزاماتهم المالية لغاية 30/6/2019 وشدد على ضرورة حصر المتأخرين فور انتهاء هذه المهلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



و ناقش مدير المؤسسة مع مدراء فروعها خطة تخصيص المساكن لهذا العام و كذلك نسب الإنجاز للمساكن المخصصة و جاهزية مرافقها و استعرض عقود المشاريع من أبنية و مرافق قبل إعلانها خلال هذا العام.



ودعا الخضر مدراء الفروع الى حض الجهات المنفذة لإنجاز أعمالها بموجب العقود المبرمة معها بالسرعة الكلية لتتمكن المؤسسة من تسليم المساكن المخصصة.



واستعرض مدير عام المؤسسة أعمال فروع الديماس واللاذقية وطرطوس والمنطقة الوسطى وحمص وحماه ووقف على نسب إنجاز خططها و الصعوبات التي تواجهها و سبل معالجتها.



وبحث مدير المؤسسة مع الفروع بحضور معاونو المدير العام و المدراء المركزيون والفنيين وسائل وسبل تأمين الإيرادات المالية والاستثمارية لهذه الفروع لتوظيفها في دعم مشاريع الإسكان الاجتماعي المكتتب عليها في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التنفيذ .



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