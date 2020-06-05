مؤسسة الأعلاف تصدر أسعار جديدة للمواد العلفية

أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن مجلس إدارة المؤسسة قرر خلال اجتماعه أمس تعديل سعر مبيع مادة كسبة فول الصويا لمربي الثروة الحيوانية ليصبح 400000 ليرة للطن الواحد "سابقاً 380 ألف ليرة ـ سعر تأشيري"، وتحديد سعر مبيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية لكافة القطاعات " عام ـ خاص ـ تعاوني" أرض مستودعات المؤسسة بمبلغ 50000 ليرة للطن الواحد "سابقاً 46،500 ليرة"، وكذلك تحديد سعر مبيع مادة الذرة الصفراء لكافة القطاعات " عام ـ خاص ـ تعاوني" أرض مستودعات المؤسسة بمبلغ 200000 ليرة للطن الواحد "سابقاً 186 ألف ليرة".و أشار إلى أن الأسعار الجديدة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة 50 % "كحد أدنى"، مبيناً أن الفارق السعري هو قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمربي قطعان الثروة الحيوانية في القطر.



وأوضح أن مبيعات المؤسسة من المواد العلفية "ذرة صفراء ـ شعير ـ نخالة ـ كسبة ـ جاهز" تجاوزت الـ 18 مليار ليرة، مشيراً إلى انها باعت بالمقابل حتى تاريخه 230 ألف طن "مقابل 31 ألف طن خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي ـ تسعة أضعاف، " أما مشتريات المؤسسة فقد سجلت 180 ألف طن "مقابل 60 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي".



وبين أن ارتفاع مؤشري مبيعات ومشتريات المؤسسة خلال السنة الحالية عما كانا عليه السنة الماضية يعود إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الزراعي. الثورة