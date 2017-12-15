مؤسسات الحكومة تتلقى عروضاً استثمارية محلية وأجنبية تتجاوز الملياري دولار

تتلقى العديد من الجهات العامة عروضا استثمارية مختلفة، بعضها من شركات ورجال أعمال محليين، والبعض الآخر من شركات وجهات أجنبية، لاسيما من الدول الصديقة.

لاشك أن هذا الأمر يمثل بارقة أمل لإعادة تأهيل وتحديث المؤسسات والشركات العامة، التي تعرضت بشكل أو بآخر لأضرار الأزمة وتأثيراتها السلبية، إنما من المهم تحديد الأولويات في هذا الملف والاستناد على دراسات جدوى اقتصادية جدية ومسؤولة، إذ أنه ليس هناك وقت للتجريب أو ضرب عمل بعض هذه المؤسسات والشركات العامة.

لاشك أن هذا الأمر يمثل بارقة أمل لإعادة تأهيل وتحديث المؤسسات والشركات العامة، التي تعرضت بشكل أو بآخر لأضرار الأزمة وتأثيراتها السلبية، إنما من المهم تحديد الأولويات في هذا الملف والاستناد على دراسات جدوى اقتصادية جدية ومسؤولة، إذ أنه ليس هناك وقت للتجريب أو ضرب عمل بعض هذه المؤسسات والشركات العامة.

ومع أن بعض العروض الاستثمارية تثير مخاوف جهات عدة لجهة الخشية على ملكية الدولة وحقوق العاملين والأولويات، فإن الظروف الحالية لمؤسسات الدولة والإمكانيات المتاحة تحتم عليها التعاون مع شركات خاصة محلية أو أجنبية لتطوير عملها وإصلاح خطوط إنتاجها والعودة إلى الإنتاج وتقديم الخدمات بمواصفات ومعايير جيدة.

ومع أن بعض العروض الاستثمارية تثير مخاوف جهات عدة لجهة الخشية على ملكية الدولة وحقوق العاملين والأولويات، فإن الظروف الحالية لمؤسسات الدولة والإمكانيات المتاحة تحتم عليها التعاون مع شركات خاصة محلية أو أجنبية لتطوير عملها وإصلاح خطوط إنتاجها والعودة إلى الإنتاج وتقديم الخدمات بمواصفات ومعايير جيدة.