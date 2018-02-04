مؤتمر صحفي لإطلاق تصوير فيلم عزف منفرد بدار الأسد
تعقد المؤسسة العامة للسينما عند الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد مؤتمرا صحفيا بمناسبة انطلاق عمليات تصوير فيلمها الروائي الجديد عزف منفرد للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد وذلك في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.
المؤتمر الذي سيحضره مراد شاهين مدير عام مؤسسة السينما سيستضيف مخرج العمل ونخبة من نجومه وهم أمل عرفة ،فادي صبيح ،رنا شميس ،جرجس جبارة.
وتدور قصة الفيلم حول عازف الكونترباص طلال الذي يؤدي دوره الفنان صبيح تضطره ظروف الحرب للعمل في مقاه لتحصيل قوت أسرته فيتعرف هناك على كهل يعاني من مرض البروستات فيكرس له وقته للاعتناء به ونقله للمستشفى في الوقت الذي يكابد فيه طلال صعوبات تأمين تكاليف الحياة اليومية.
ويتألف فريق الفيلم تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد تمثيل.. كرم الشعراني ويدروس برصوميان وعبد الرحمن قويدر وفايز أبو شكر والشاب ورد عجيب وإشراف عام.. مراد شاهين مدير الإنتاج.. باسل عبد الله مدير الإضاءة والتصوير.. باسل سراولجي تعاون فني.. محمد عبد العزيز مخرج منفذ.. رواد شاهين استشارة درامية.. حسن سامي يوسف وعادل محمود ، أزياء.. لاريسا عبد الحميد ديكور.. أدهم مناوي موسيقا.. خالد رزق مونتاج.. رؤوف ظاظا صوت.. مهدي رحيم زاده مكياج.. جمال كريمي.
ومن الجدير ذكره أن عبد اللطيف عبد الحميد تخرج من المعهد العالي للسينما في موسكو عام 1981 حيث أنجز هناك 3 أعمال تصبحون على خير ،درس قديم، رأساً على عقب، ولدى عودته إلى سورية حقق مسيرة سينمائية حافلة بالأفلام والجوائز منها السيف الذهبي ضمن مهرجان دمشق السينمائي عن فيله ليالي ابن آوى وجائزة أفضل إنجاز سينمائي وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج بتونس وجائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان دلهي عن فيلمه ما يطلبه المستمعون.
المصدر: سانا
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