مؤتمر صحفي لإطلاق تصوير فيلم عزف منفرد بدار الأسد

وتدور قصة الفيلم حول عازف الكونترباص طلال الذي يؤدي دوره الفنان صبيح تضطره ظروف الحرب للعمل في مقاه لتحصيل قوت أسرته فيتعرف هناك على كهل يعاني من مرض البروستات فيكرس له وقته للاعتناء به ونقله للمستشفى في الوقت الذي يكابد فيه طلال صعوبات تأمين تكاليف الحياة اليومية.

وتدور قصة الفيلم حول عازف الكونترباص طلال الذي يؤدي دوره الفنان صبيح تضطره ظروف الحرب للعمل في مقاه لتحصيل قوت أسرته فيتعرف هناك على كهل يعاني من مرض البروستات فيكرس له وقته للاعتناء به ونقله للمستشفى في الوقت الذي يكابد فيه طلال صعوبات تأمين تكاليف الحياة اليومية.