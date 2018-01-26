مؤتمر صحفي عن الفيلم السوري الروسي المشترك (تدمر)

يعقد فريق عمل الفيلم السينمائي السوري الروسي المشترك (تدمر) عند الحادية عشرة من يوم الأحد القادم مؤتمرا صحفيا يضم طاقم العمل الروسي والنجمة سلاف فواخرجي بطلة العمل وممثلة عن شركة شغف شريك الإنتاج السوري في الفيلم وذلك في صالة آرت هاوس.

الفيلم الذي سيصور في عدة أماكن من سورية ومدينة سان بطرسبورغ الروسية تدور أحداثه حول طبيب من داغستان تتفكك حياته عندما تهرب زوجته وبناته سراً إلى سورية للانضمام إلى المجموعات الإرهابية فيسارع إلى إنقاذهم دون التفكير في العواقب.

الفيلم الذي سيصور في عدة أماكن من سورية ومدينة سان بطرسبورغ الروسية تدور أحداثه حول طبيب من داغستان تتفكك حياته عندما تهرب زوجته وبناته سراً إلى سورية للانضمام إلى المجموعات الإرهابية فيسارع إلى إنقاذهم دون التفكير في العواقب.

النجمة فواخرجي التي تخوض تجربة الإنتاج السينمائي لأول مرة أعربت في تصريح سابق عن سعادتها لإنتاج فيلم سوري روسي وحرصها على التعامل مع سينمائيين روسيين كبار لصناعة فيلم يحكي عن الحرب على سورية والإٍرهاب الذي لا وطن ولا دين له وعن كل إنسان عانى منه ومن الإجرام والبحث من خلاله عن بقايانا الإنسانية بوجوه من نحب لندافع عن هذا الحب وعن حقنا في الحياة مؤمنين بأن السينما هي صناعة الجمال الذي حتماً سيتغلب في النهاية على الحرب.



