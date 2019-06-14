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مؤتمر جنيف.. انسحاب وفد اتحاد العمال السوريين خلال كلمة الوفد اللبناني

نفى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف حسام الدين آلا، انسحاب وفد بلاده الممثل بوزيرة الشؤون الاجتماعية ريمه قادري خلال "مؤتمر العمل الدولي" في جنيف.


وردا على ما نشر في وسائل الإعلام عن انسحاب الوفد السوري تزامنا مع إلقاء وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان كلمة بلاده خلال المؤتمر، قال حسام الدين آلا، مساء الخميس، إن من انسحب هو وفد اتحاد العمال السوريين وليس الوفد الرسمي.


وأفدت وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت سابق، بأن وفدا من الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة جمال القادري، شارك في افتتاح أعمال الدورة الـ108 لـ"منظمة العمل الدولية" بحضور مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا، وممثلي غرف الصناعة السورية.


وتتواصل في مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال "مؤتمر العمل الدولي" التي انطلقت في 10 يونيو بمشاركة 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية بينها سوريا وبتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال.

 

 


المصدر: RT + سانا