مؤتمر الفلسفة التربوية والإستراتيجية الوطنية المستقبلية للتربية في سورية

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية العربية السورية تقيم وزارة التربية مؤتمر التطوير التربوي في الجمهورية العربية السورية بعنوان: / رؤية تربوية مستقبلية لتعزيز بناء الإنسان والوطن / في قصر المؤتمرات بدمشق خلال الفترة الممتدة من 26- 28/ 9/2019.

وتأتي أهمية المؤتمر من رغبة حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة التربية في تحسين نوعية التعليم ، ومعالجة القضايا التربوية الملحة ، ووضع الأولويات والتوجهات في السياسات والممارسات التربوية الوطنية التي تخدم متطلبات التنمية المستدامة في جميع قطاعات العمل.

ويهدف المؤتمر إلى بيان الدور الحالي والمستقبلي للتعليم والتعلم في عالم اليوم المتنوع وفقاً لمهارات القرن، وعرض المنظومة التربوية ودورها في بناء الإنسان والتطوير الوطني، والتعلم مدى الحياة، والتعليم في حالات الطوارئ والأزمات ضمن الأنظمة البديلة للتعليم الرسمي، وتأكيد أهمية الارتقاء بجودة التعليم ومتطلبات هذه الجودة، بالإضافة إلى النهوض بالتعليم المهني والتقني والريفي.

وتدور محاور المؤتمر حول الفلسفة التربوية والإستراتيجية الوطنية المستقبلية للتربية في سورية ويتضمن:/نحو فلسفة تربوية معاصرة- مواصفات الإنسان السوري الذي نريد- مأسسة التعليم البديل-نحو استراتيجية مستقبلية- تكامل منظومتي التربية والتعليم العالي/، و الأدوار المتغيرة للمعلم والمتعلم في القرن الحادي والعشرين ويتضمن:/التربية الفاعلة الجديدة- المهارات التي نسعى إلى إكسابها للمتعلمين في القرن الحادي والعشرين/ و تطوير المناهج التربوية ومكوناتها، ودورها في بناء الوطن والمواطن ويتضمن: /مقترح إطار عام للمناهج التربوية- الأهداف والمعايير- المحتوى والكتب المدرسية والأنشطة/و تطوير التعليم المهني والتقني ويتضمن : /الرؤية الدولية للتعليم المهني-واقع التعليم المهني في سورية وآفاق تطويره- ربط التعليم المهني بسوق العمل ومشاركة مختلف قطاعات المجتمع/ و نحو بيئة مدرسية محفزة وراعية لأجل مدرسة المستقبل ويتضمن :/مدرسة المستقبل-التربية على الإبداع/ و الارتقاء بجودة التعليم ومتطلباتها ويتضمن : /المفهوم الجديد للجودة- تطبيق معايير الجودة على مكونات العملية التعليمية التعلمية/ و واقع رياض الأطفال وآفاق تطويرها – و التقويم من منظور مستقبلي.

ويتزامن خلال أيام المؤتمر عقد ورش عمل وهي : التعليم المهني ، المناهج ومكوناتها في عالم متغير، التكامل في المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية والجامعية ، الدمج التعليمي لذوي الإعاقة مابين الواقع والطموح ( رياض الأطفال )، والمشاركة المجتمعية ، التعليم الخاص ،مجتمع مدني ،هيئات ، تنظيم الأسرة.

ويشارك في المؤتمر مفكرون وخبراء عرب وأجانب، وخبراء من وزارتي التربية والتعليم العالي، والمراكز الأكاديمية والبحثية، وهيئات المجتمع المدني الوطنية في الجمهورية العربية السورية ، فضلاً عن ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية.

المكتب الصحفي في وزارة التربية