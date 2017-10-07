مؤامرة أمريكية لتقسيم سوريا إلى 5 مناطق

قال الدكتور في العلوم التاريخية، ساركيس تساتوريان، إن الولايات المتحدة وضعت خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى.

وقال الخبير الروسي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “زفزدا” الروسية أن “الأمريكيين وضعوا خطة لتقسيم سوريا إلى 5 دويلات كحد أدنى. وتتمثل مهمة روسيا في منع هذا التقسيم. ويريد الأمريكيون أن يمر النفط والغاز الكردي عبر تركيا إلى أوروبا. ولكن هذا لا يتفق مع المصالح الروسية على الإطلاق”.