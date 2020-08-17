لينقذ زوجته.. رجل يتحدى قرشاً

قفز رجل أسترالي على قرش أبيض كبير، ووجه إليه لكمة لإنقاذ زوجته من براثنه عندما هاجمها عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية، في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.



حيث تعرضت زوجته لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، مما أصابها بجروح بالغة في ساقها اليمنى.



ثم جرى نقلها مباشرةً للمستشفى، واستقرت حالتها، كما تم إغلاق الشواطئ في المنطقة وفقاً لشبكة المنقذين التي تقدم خدمات لمراقبة الساحل في المنطقة للمساعدة في تحديد مكان القرش.