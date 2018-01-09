ليندا بيطار تطلق أغنية “دمشق وحلب”

الأغنية قدمت للمرة الأولى على مسرح كلية العلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف ببيروت بمرافقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقا الشرق عربية على أن تقدم للجمهور السوري خلال الحفلات المقبلة للمطربة بيطار وتتحدث كلمات الأغنية عن الألم والمرارة التي طالت سورية جراء الحرب الإرهابية عليها مع الأمل بالغد القادم بأن يحمل عودة لكل الآمال السعيدة.

الأغنية قدمت للمرة الأولى على مسرح كلية العلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف ببيروت بمرافقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقا الشرق عربية على أن تقدم للجمهور السوري خلال الحفلات المقبلة للمطربة بيطار وتتحدث كلمات الأغنية عن الألم والمرارة التي طالت سورية جراء الحرب الإرهابية عليها مع الأمل بالغد القادم بأن يحمل عودة لكل الآمال السعيدة.

ملحن وموزع الأغنية فتح الله قال “قبل أن أشرع في تلحين كلمات الأغنية درست مضامينها التي تنهل من جمال وحضارة سورية المتمثل بمدينتي دمشق وحلب ولا سيما أنها كتبت بطريقة تركز فيه على المعنى فلم تكن بالأصل مكتوبة كي تغنى كما أنها تعبر عن حالات نفسية معينة فضلا عن دراستي للإمكانات الصوتية لدى بيطار” لافتا إلى أن قالب الأغنية وطولها الذي يصل إلى 8 دقائق تفتقده الساحة الغنائية حاليا.

ملحن وموزع الأغنية فتح الله قال “قبل أن أشرع في تلحين كلمات الأغنية درست مضامينها التي تنهل من جمال وحضارة سورية المتمثل بمدينتي دمشق وحلب ولا سيما أنها كتبت بطريقة تركز فيه على المعنى فلم تكن بالأصل مكتوبة كي تغنى كما أنها تعبر عن حالات نفسية معينة فضلا عن دراستي للإمكانات الصوتية لدى بيطار” لافتا إلى أن قالب الأغنية وطولها الذي يصل إلى 8 دقائق تفتقده الساحة الغنائية حاليا.