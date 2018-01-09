ليندا بيطار تطلق أغنية “دمشق وحلب”
أطلقت المطربة السورية ليندا بيطار أغنيتها الجديدة “دمشق وحلب” على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا وهي من كلمات الإعلامي اللبناني الدكتور سامي كليب وألحان وتوزيع المايسترو عدنان فتح الله.
الأغنية قدمت للمرة الأولى على مسرح كلية العلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف ببيروت بمرافقة الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقا الشرق عربية على أن تقدم للجمهور السوري خلال الحفلات المقبلة للمطربة بيطار وتتحدث كلمات الأغنية عن الألم والمرارة التي طالت سورية جراء الحرب الإرهابية عليها مع الأمل بالغد القادم بأن يحمل عودة لكل الآمال السعيدة.
ملحن وموزع الأغنية فتح الله قال “قبل أن أشرع في تلحين كلمات الأغنية درست مضامينها التي تنهل من جمال وحضارة سورية المتمثل بمدينتي دمشق وحلب ولا سيما أنها كتبت بطريقة تركز فيه على المعنى فلم تكن بالأصل مكتوبة كي تغنى كما أنها تعبر عن حالات نفسية معينة فضلا عن دراستي للإمكانات الصوتية لدى بيطار” لافتا إلى أن قالب الأغنية وطولها الذي يصل إلى 8 دقائق تفتقده الساحة الغنائية حاليا.
وأضاف فتح الله: “اعتمدت عبارة دقيت على الباب العتيق ما ردوا كفاتحة للحن مع وضع فاصل قبل كلمة دقيت كناية عن انتظار الرد واعتمدت في تلحين المقطع الثاني من الأغنية على طبقات منخفضة لأعبر عن كلمات العتاب التي جاءت فيه مع استخدام مقام البيات الذي له شكله المميز في منطقة بلاد الشام ويحمل معاني الحنين والدفء التي تختزنها الأغنية أما المقطع الأخير فضمنته روح الأمل بدءا من النمط الاحتفالي والايقاع الذي يحاكي خطوات الخيل كحالة تصويرية لمضمون الأغنية”.
وأبدى فتح الله سروره بالتعاون مع المطربة بيطار والإعلامي كليب الذي يحمل محبة كبيرة لسورية وتأثر بصورة كبيرة لما تعرضت له من عدوان ومؤامرات.
سانا
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