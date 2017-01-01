ليلة طويلة من الاحتفالات بحلول 2017

أمضى العالم أمس، ليلة طويلة من الاحتفالات بحلول العام الجديد 2017، الذي أطلّ أولاً من جنوب الكرة الأرضية بسبب فرق التوقيت.



وكانت سيدني في أوستراليا أولى كبرى المدن التي احتفلت بعرض للألعاب النارية استمر 12 دقيقة في خليجها الشهير، وسبقتها أوكلاند النيوزيلندية بعرض للألعاب النارية من أعلى برج «سكاي».



وتوقعت سلطات سيدني قبل الاحتفال، قدوم مليون ونصف مليون شخص لحضور العرض الاحتفالي، علماً أن الفصل في أستراليا الآن هو الصيف الذي يتميز هناك بشدة الحر وارتفاع الرطوبة.



وفي ريو دي جانيرو البرازيلية، تجمع نحو مليوني شخص على شاطئ كوباكابانا.



لكن، وبسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، تم اختصار مدة عرض الألعاب النارية من 16 الى 12 دقيقة في هذه المدنية التي لا تزال تعاني مالياً بعد استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2014 والألعاب الأولمبية من بعدها.



واستفاد المحتفلون بالعام الجديد من ثانية إضــــافية قبل الانتقال الى السنة الجديدة، فــالدقيقة بين 23,59 و00,00 بتوقيـــت غرينتش استمرت أطول من المعتاد «من أجل التوفيق بين الوقت الفلكي غـــير المنتظم الناجم عن حركة الأرض، والتوقيت الرسمي الثابت جداً والمعتمد منذ عام 1967 بناء على ساعات ذرية».

وكالات