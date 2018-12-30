ليلة رأس السنة تجمع فيروز بـ زياد الرحباني

ذكرت ال​إعلام​ية ​هلا حداد​ عبر إذاعة ​صوت فان​ أن الفنان ​زياد الرحباني​ سيمضي ليلة رأس السنة مع والدته سفيرتنا إلى النجوم ​فيروز​

وأشارت حداد إلى أن الرحباني سيحل ضيفاً على برنامجها “كل يوم بيومه” عبر الإذاعة المذكورة يوم الأربعاء في الثاني من شهر كانون الثاني 2019.



وكان زياد قد صرح في حديث تلفزيوني بأن لقاءاته دورية مع والدته السيدة ​فيروز​، وان هناك اعمالا مشتركة بينهما في المستقبل، وهناك حديث جدي عن تحضير ألبوم جديد لها، مشيرا إلى أن فترة سوء التفاهم معها اثرت فيه كثيرا، وقال انها تتمتع بروح النكتة، وتمرر النكت وتلعب على الكلام من دون ان يعبر وجهها عن شيء.



إشارة إلى أن القطيعة بين فيروز وزياد التي دامت سنوات انتهت في حزيران من العام الحالي.



