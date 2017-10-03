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ليبرمان يبدي ذعر كيان الاحتلال من الدخول في أي حرب جديدة

أبدى وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ذعر كيانه وهلعه في حال الدخول بأي حرب جديدة في المنطقة مقرا بأن كيانه “لن يستطيع خوض حرب طويلة الأمد”.ليبرمان يبدي ذعر كيان الاحتلال من الدخول في أي حرب جديدة

وقال ليبرمان في كلمة أمام عناصر من قوات الاحتلال: “في حال اندلاع المواجهة القادمة فإنه لا مناص أمام الجيش من استخدام قواته بأكملها منذ اللحظة الأولى” مطلقا التهديدات يمينا وشمالا في حال تم تجاوز ما سماه “الخطوط الحمراء” ضد كيانه المزعوم.

ورغم هذه التصريحات المتكررة من القادة العسكريين لكيان الاحتلال الا أن الحكومة الصهيونية تواصل سياستها الخبيثة تجاه شعوب المنطقة وتقوم بدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة ومدها بمختلف أشكال الدعم والأسلحة واستهداف مواقع الجيش العربي السوري دعما لها مع استمرارها في ارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم أجمع.

وحاول ليبرمان إعطاء تبريرات عن عجز قوات الاحتلال الاسرائيلي وضعفها في الصمود بوجه أي حرب مدعيا “أنه سيكون هناك استهداف للتجمعات السكنية والبنى التحتية المدنية ما سيحتم على إسرائيل الامتناع عن خوض حرب طويلة”.

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