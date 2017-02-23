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لوهان: تعرضت للعنصرية لارتدائي الحجاب

أعلنت المغنية والممثلة الأميركية، ليندسي لوهان، عن تعرضها لـ«تمييز عنصري»، لارتدائها الحجاب، في مطار «هيثرو» في العاصمة البريطانية لندن.
وكانت لوهان تستعدّ للسفر إلى نيويورك، عندما أوقفتها إحدى الموظفات في مطار «هيثرو»، وبعد اطلاعها على جواز سفرها، وتعرفها إليها، اعتذرت الموظفة، لكنها طلبت منها خلع حجابها، وفق ما أفادت الممثلة خلال مشاركتها في برنامج «غود مورنينغ بريتاين» على قناة «آي تي في» البريطانية.
وقالت: إنها بعد هذه الحادثة «شعرت بالخوف، وتساءلت عن شعور النساء اللواتي لا يشعرن بالراحة لخلع الحجاب، إذا طُلب منهن الأمر نفسه».

وكالات

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